受到新冠肺炎疫情影響，許多人想出國玩樂卻礙於疫情，只能乖乖待在家。但一名母親發揮天馬行空的創意，將機場和機艙等出國會遇到的環境都搬到家中，讓孩子們也能在家「偽出國」。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文分享，這名陳媽媽先前也發揮過創意將家裡變成電影院，頗受網友好評。這次她直接開一家航空公司，原先只是孩子說想玩簡單的飛機餐遊戲，後來被激發潛能的的陳媽媽索性和姐姐（大姑）將遊戲變成整套的機場遊戲，順便一圓小時候想當空姐的夢想。

跑步機充當行李輸送帶。

陳媽媽連護照和登機證都完整模擬製作出來。

旅客們準備登機。

先生扮演的機長上機廣播。

陳媽媽扮演空姐示範不專業逃生說明。

空姐送餐給旅客。

連飛機餐也和真正的飛機上餐點如出一轍。

先生扮演地勤人員幫孩子扮演的旅客們check in，還要兼當機長上機廣播，自己則當美美的空姐在機上送餐、示範不專業逃生說明。姐姐巧手用紙板做出機艙的感覺，成品維妙維肖，跑步機則充當check in時的行李輸送帶。從一開始只規劃飛機餐，到後來連logo、招牌、check in櫃台、登機證、登機門指示、機上電視、餐車、機長廣播、空姐逃生示範等整套出國模式都做出來，成功的取悅到孩子們。陳媽媽透露，整套模式完成花了她和大姑2人半天時間，雖然很累，但成品讓她相當滿意有成就感。

網友看到照片和影片後，紛紛在貼文底下留言「超強的爸爸媽媽」、「太酷了，有機會想坐坐陳媽媽航空公司的班機」、「好專業的親子遊戲」、「請收下我的膝蓋」。

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(中時電子報)