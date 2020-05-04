股神巴菲特2日在改採線上舉行的年度股東會，96歲的長期副手蒙格並未同台，一人獨撐4.5小時，毅力驚人。股東大會前一天，柏克夏公佈了一季度財報，美股的巨大波動令巴菲特的資產大幅縮水。財報顯示，柏克夏一季度淨虧損497.46億美元，創歷史紀錄。

但巴菲特就是巴菲特。「如果在市場上呆的時間足夠長，你什麼事情都會遇到。」今年3月時，巴菲特曾如此淡定地說道。

截至5月3日上午9點股東大會結束，騰訊巴菲特股東大會直播間的在線觀看人數達33萬，百度App相關直播間參與人數更超90萬。

巴菲特股東大會於每年五月的第一個星期六召開，對全球金融投資從業者來說都是重要時刻，歷年來吸引無數投資朝聖者前往美國奧馬哈小鎮。自2008年至今，幾乎每年都有超過30000人出席。

因疫情影響，自1964年以來，巴菲特股東大會首次進行線上直播。大會現場只有2個人：股東巴菲特和非保險業務副董事長阿貝爾。面對台下上萬個空蕩蕩的座位，巴菲特不禁感慨「疫情太瘋狂」。

89歲的巴菲特精神頭不錯，在長達4個半小時的現場直播裡，對答如流不帶喘氣。鏡頭中，巴菲特左右兩邊各擺放著其一生鍾愛的兩件物品：一盒時思糖和一瓶可口可樂——後者已經讓他的股票慘虧44億美元。

直播中，巴菲特不斷重申自己對美國經濟的信心。「沒有什麼能從根本上阻止美國，」巴菲特說。「美國奇跡、美國魔力能夠戰勝一切，這一次也不會例外。」巴菲特評價現在的美國，是「一輛運行中停滯的火車」。

(中時電子報)