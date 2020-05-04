苗栗縣3例境外移入新冠肺炎確診個案，經過1個多月治療，最後3次採檢均為陰性，已康復出院，日前軍艦確診個案的4名接觸者，也經過3次採檢結果為陰性，2日解除隔離，將持續配合7天自主健康管理。縣長徐耀昌提醒，民眾仍應維持不鬆懈的態度正向防疫，持續配合防疫措施，留意個人健康，落實良好衛生習慣。

苗栗縣政府衛生局4日公告縣內3例確診個案，經3採陰性，4月底陸續康復出院。目前縣內居家隔離人數為零，居家檢疫仍有100多人。徐耀昌對出院的確診個案表達祝福，並感謝所有配合防疫措施的民眾，以及醫護團隊的辛勞與細心照護，盼民眾能多對配合居家檢疫、居家隔離的民眾，或已解除隔離、回歸生活的痊癒者，更多的支持與鼓勵。

徐耀昌表示，防疫成功原因，除團結合作外，還有民眾展現高度的同理心與包容心、互相信任與關懷，國際疫情嚴俊，縣府團隊仍不敢掉以輕心，持續超前部署，籲請民眾持續配合防疫措施，落實衛生習慣，並勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

(中時 )