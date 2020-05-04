去年在台南市舉行的U12世界盃少棒賽，儘管中華隊勇奪冠軍，但陣中卻沒有台南選手，市府教育局長鄭新輝為此下令各設有棒球社團、隊伍的國小的國小校長，如果明年U12再沒有台南選手的話，考績將會受影響。市議員呂維胤4日認為此事不妥，要求市府不應將責任推給基層學校，應增加經費、投注教練和設備資源給基層學校棒球隊，才能真正扶植台南市少棒，培養出優秀的棒球選手。

呂維胤指出，U12世界少棒賽從第三屆開始就將台南市作為比賽主場地至今；然而台灣代表隊中來自台南的選手卻屈指可數，第三屆有2名選手，第四屆1名，到了第五屆竟然就連1名都沒有，台南棒球出現嚴重斷層。

呂維胤表示，市府不應將責任全推卸給基層學校，造成學校和家長的恐慌。市府應增加經費、聘請優秀教練和投注更多的設備資源給設有三級棒球社團的學校或社區，才能真正扶植台南市的三級棒球，培養更多優秀的棒球選手，提升台南市棒球成績。

鄭新輝答詢說，市府的用意是希望校方能更加重視棒球隊發展，未來也會投注更多資源來輔佐學校，培養台南市基層棒球選手。

(中時 )