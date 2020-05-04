立積(4968)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利0.7元，立積目前已經看到大陸的零售市場快回溫，預計第二季WiFi 6的良率也會再進一步提高，立積預估，今年營收應該比去年正向成長應該是沒問題，華為佔訂單貢獻比重也持續增加，但手機市場則因為目前產業仍居庫存過高的狀況，後續則需看5G手機的市場反應。

立積表示，今年產品策略不會有大改變，立積WiFi 6(802.11ax)第一季已經開始出貨，其中包括高通、博通等大廠，後續出貨會持續增加，但802.11ac的需求也不會消失，而是挪移到其他市場，就全球市場WiFi 6來說，立積市佔率不高，在5%以內，但在大陸市場來說，立積應該佔比不少，今年也預計WiFi 6會佔比整體營收達2成。

2019下半年立積就已經有來自華為的需求，且佔比持續提升，但目前華為仍非最大客戶，目前看起來，大陸整個零售市場對於立積的需求非常強，企業市場也自3月起開始回溫，路由器現在更成為宅經濟、居家上班的主力產品，立積現在也和全球品牌客戶持續合作，且看好居家上班的商機會一直至少8月，華為甚至已經看到年底。

立積表示，射頻元件廠立積RF初期良率都不佳，但在第二季良率會逐漸提升，整體營收來說，預估4月營收應該不會比3月差，今年營收應該會比去年明確成長，另外，隨著WiFi 6良率提升，毛利率成長第二季也有機會看到。

在手機WIFI 6 FEM部分，先前市場預期立積第一季會開始出貨給大陸品牌手機廠商，但立積坦言，目前手機的庫存確實偏高，第二季仍持續觀察，現在看到的是有在動，但確實不是這麼樂觀，這也和整體5G手機的推動有關連，目前手機有OPPO和華為，但是對於ODM出貨，非直接對手機廠出貨。

立積今年第一季營收8.31億元、季減少0.4%，但相較去年同期大增95.5%，單季稅後淨利為4300萬元，季增5.3%，相較去年同期虧損，年增更是高達490%，單季每股獲利0.7元，單季毛利率為29.6%，相較去年第四季減少4.7個百分點。

另外，產能上，立積現階段依舊呈現產能不足的情況，且在華為方面，只要一出貨拉貨，供給無法完全應付需求，目前華為的營收占比也持續在往上走。

至於博通因為新冠肺炎疫情，延長交貨週期，最長達6個月，立積認為，主要的存貨還是在代理商，所以影響不大。

(時報資訊)