群電(6412)第1季稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為0.35元，群電4月合併營收為32.21億元，月增16.91%，群電總經理曾國華表示，近期全球遠距上班及教學需求大增，3月起感受到明顯NB電源大單湧入，第2季相關產能呈現滿載，營收可望較上季成長約40%。

群光電能今天舉行法人說明會，公佈2020年第1季財報，受新冠肺炎影響，第1季合併營業收入為67.09億元，較去年同期減少7.2%，受惠於較佳的產品組合，單季合併毛利率達15.2%，年增0.9個百分點，營業利益率為5.3%，年增1.2個百分點，營業淨利達3.56億元，年成長19.4%，再創歷年同期新高，歸屬於稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為0.35元。

曾國華表示，雖然新冠肺炎影響第一季產出，但公司的高值產品包括伺服器、智慧家庭及電競筆電電源營收優於去年，推升本業獲利逆勢再創同期新高。

近期全球遠距上班及教學的需求大增，群電從3月開始即感受到明顯的筆電電源大單湧入，第2季相關產能呈現滿載，帶動群電4月合併營收達32.21億元，月增16.91%，年增率為23.2%，續創歷年同月歷史新高，累計1到4月合併營收達99.31億元，較去年同期成長0.9%。

雖然新冠肺炎增加了下半年全球經濟的不確定性，但也帶動了「零接觸經濟」的商機，其中，工作及教育的新模式，可望帶動遠距及視訊終端設備的多元需求，包括：筆電及帶螢幕的智慧音箱都有機會受惠；且未來雲端應用將更為蓬勃發展，伺服器等基礎設施需求也將大幅提升，由於群電伺服器、智慧家庭以及筆電相關產品占公司營收近70%，有機會持續受益，預估第2季合併營收可望較上季成長約40%。

(時報資訊)