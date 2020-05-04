華新集團旗下被動元件大廠華新科（2492）及記憶體封測廠華東（8110）今日聯合召開重訊記者會，宣布華新科擬斥資6.68億元，購置華東高雄部分廠房及工程設施，預計處分利益約1200萬元，換算約挹注每股盈餘（EPS）約0.02元。

華東此次將位於高雄加工出口區內A15廠房的部分廠房及工程設施，出售給集團關係人華新科，總面積約11185.44坪，交易總金額約6.68億元。財務長暨發言人潘靜儀表示，此決策主要為活化資產、並配合關係人擴產需求，目標在第三季底前完成交易認列。

華新科發言人李定珠表示，觀察近年被動元件市場的供需產銷趨勢變化，除了需求應用層面擴大外，市場供給板塊亦發生變化。華新科為做出市場區隔、提升競爭力，在自有技術及資源支援下，擬進行穩健擴廠，以逐步提升高階產品市占率及不可取代性。

由於華東廠房同樣位於高雄加工出口區內，與華新科廠區相近、面積符合公司需求，華新科董事會決議擬與華東簽訂建物買賣契約，購買高雄加工區A15部分廠房及工程設備，用以擴充積層陶瓷電容（MLCC）產能及辦公所需空間。

潘靜儀表示，該廠房原為因應客戶需求，2014年底斥資10.5億元向同集團的面板廠彩晶購置，但後續計畫因客戶釋單策略調整而暫緩，並因應華新科擴產需求而轉租。此次出售除可配合關係人擴產需求，並有助於公司活化資產、增添營運效益。

(時報資訊)