貓空纜車將自5月11日起至5月29日止，為期19天年度檢修暫停營運，預定5月30日恢復營運，相關資訊將在捷運及貓纜車站張貼公告，並透過捷運月台及閘門前資訊顯示系統、車站廣播及「台北捷運GO」APP、「台北捷運」FB進行宣導，提醒民眾留意。

貓纜每年均依原廠建議，檢視各項設備檢修週期，展開年度設備大修及測試，以確保系統安全及穩定性，讓旅客搭乘時更放心，今年度設備定期檢修項目包含齒輪箱、救援馬達、迂迴輪、張緊液壓缸、緊急煞車卡鉗、轉轍器、偏向索輪、出入口導引裝置等設備大修、驅動大輪襯墊更換、及張緊台車非破壞檢測等作業，系統測試則包含電氣動態、載重及運轉測試等作業。

貓纜年度檢修多半安排在每年5月，主要原因為可避開6至8月的落雷季，6月下旬已進入落雷頻繁季節，若在該時段年度檢修，進度恐因天候影響而無法如期完成，同時避開母親節（5月10日）及端午節（6月25日）連續假期，增加民眾安排出遊行程的選擇。

貓纜108年度系統平均可用度為99.9％，與前107年99.9％相同，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

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