根據澳盛銀行上周出具的報告，中國、南韓與新加坡是企業債增加最快、最多的亞洲經濟體。

報告指出，過去幾年，中國、南韓與新加坡的公司債迅速增加，而新冠肺炎疫情打擊公司營收，連帶影響其償還債務的能力。

報告指出，中國、新加坡與南韓的債務累積規模與速度都是最高的，因爆發新冠肺炎疫情，以及隨之而來的政府相關舉措，某些產業的企業營收已經受到衝擊，如果這個情況持續下去，恐將導致債信評等降級、債務違約，並拖累經濟成長減弱。報告指出，新加坡與南韓的能源企業受創尤重，而中國的地產業則已處於信用過度擴張。

報告並指出，新加坡企業因面臨現金流與匯兌兩大風險，似乎更為脆弱。10個企業產業別中，有6個正面臨高度槓桿與現金緊絀的處境。南韓企業的匯兌風險雖然較低，但面臨資金非常吃緊的風險。三個國家中，以中國企業的情況最好，10個產業中僅有3個產業的企業處於信用過度擴張，而由於大部分債務屬於國有，也算是一種防止倒債的保證。

(時報資訊)