台灣人壽領先市場，推出連結癌症基因檢測之外溢保單「常康85防癌定期健康保險」，只要保戶落實醫師指示，進行輔助癌症治療為目的初次癌症基因檢測，提升自身精準醫療者，自該檢測報告日起一年內，接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療這3項任一項治療，保險金給付將增額10％；該產品也是業界給付項目最多的全方位癌症健康險，於85歲屆滿前享有涵蓋癌症初次罹患、門診、住院、手術、療養、治療、照護等15項給付。

癌症已蟬聯37年國人十大死因榜首，根據國民健康署統計，台灣平均每4分鐘58秒就有1人罹癌，且每年新增約11萬名癌症患者，並根據健保署指出，台灣去（2019）年約有75萬7千多名癌友接受治療，相當於每6元健保預算就有1元用在癌友身上，抗癌藥費中，又以標靶藥物占比最高；隨著醫療科技發達，癌症基因檢測成為精準醫療中使用標靶藥物重要的判斷依據，「常康85防癌定期健康保險」即為鼓勵罹癌保戶落實醫師指示提升自身健康而設計。

以25歲林小姐投保新臺幣（下同）1,000元日額、20年繳的台灣人壽「常康85防癌定期健康保險」及採用銀行轉帳繳費為例，只要年繳保費11,442元即擁有85歲前200萬元的癌症醫療帳戶作為後盾，若保戶35歲不幸首次發現罹癌，若確診為乳房惡性腫瘤（輕度）時，前後住院累計11天及2次門診，經醫師指示接受乳癌癌症基因檢測，透過檢測結果評估標靶用藥，依其投保商品的各項給付試算後，本次療程可獲賠約65倍日額的保險金，讓保戶有充分的醫療保障與準備。

林小姐因初次罹癌，經醫師指示進行以輔助癌症治療為目的癌症基因檢測，「常康85防癌定期健康保險」可針對基因檢測報告日起一年內，凡接受癌症放射線治療、化學治療及標靶治療這3項任一項治療，保險金給付將增額10％，用以鼓勵罹癌保戶，落實醫師指示進行有利健康促進的癌症基因檢測，做更有效果的精準治療，縮短療程，提高滅癌成效。

此外，該商品也提供初次罹癌一次性給付最高60倍日額，可協助大筆醫療費開銷，若為癌症（重度）確診後則可豁免保險費，每年再提供120倍日額之癌症照護保險金，給付最高5年，保障持續治療免煩惱。台灣人壽也提醒民眾，落實健康管理增強自身免疫系統預防癌症找上門，並趁健康時期補足保障缺口，提早將癌症風險轉嫁至保險來承擔。

(中時 )