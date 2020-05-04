華新科配息5.5元 殖利率僅2.63％ 16:012020/05/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）董事會通過配息5.5元，以華新科今日收盤價計算，隱含現金殖利率2.63％，盈餘發放比率40％，股息水準低於市場預期。 去年MLCC廠獲利衰退，惟多數廠商拉高配息率，國巨盈餘發放比率超過九成，配息達15元；禾伸堂加碼資本公積拉高配息達7元，成為超額配息代表，而華新科也在今日公布5.5元股息，預計股息總額達26.71億元，殖利率不到3％，低於法人預期。 (工商 ) #國巨 #華新科 #禾伸堂 #配息 #殖利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 華新科 漲價題材加持 04:102020/04/30 證券．權證 力泰配發1.85元現金股利 殖利率5.78% 16:402020/04/30 財經 富邦金控每股擬配發現金股利2元 殖利率約4.72％ 19:172020/04/30 財經 台灣大 配息4.75元 殖利率4.42％ 04:102020/05/01 證券．權證 力泰股息1.85元 殖利率5.78％ 04:102020/05/01 證券．權證 國巨GDR跑贏現股 外資法人兩頭賺 04:102020/05/02 財經要聞 國泰金 殖利率逾5％ 04:102020/05/03 證券．權證 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 權證星光大道－元大證券 台肥 高殖利率加持 04:102020/05/04 證券．權證 《半導體》華東賣部分廠房予華新科 處分利益估約1200萬 15:572020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 即時 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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