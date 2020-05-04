華新科（2492）董事會通過配息5.5元，以華新科今日收盤價計算，隱含現金殖利率2.63％，盈餘發放比率40％，股息水準低於市場預期。

去年MLCC廠獲利衰退，惟多數廠商拉高配息率，國巨盈餘發放比率超過九成，配息達15元；禾伸堂加碼資本公積拉高配息達7元，成為超額配息代表，而華新科也在今日公布5.5元股息，預計股息總額達26.71億元，殖利率不到3％，低於法人預期。

(工商 )