許多人認為狗狗是人類最忠實的朋友，人與狗狗之間的情誼是無可取代的。祕魯一名13歲的男孩在一場火災發生時，不顧一切地衝進火場，只為了將自己心愛的狗狗救出，卻讓自己嚴重受傷，最後仍不幸過世。

綜合外媒報導，火災發生當天，一輛油罐車因設備故障，導致汽油外漏，住在祕魯首都利馬的13歲小男孩吉恩（Jean Alvarez）和他的家人聞到濃濃汽油味後，開始有所警覺，便逃出屋外，附近社區都遭到大火波及，甚至延燒了三個街區。順利逃出的吉恩突然想起，他的三歲的小狗萊斯特（Lester）尚未離開屋子，他便不顧危險，衝進火場內想將萊斯特救出，雖然最後順利救出萊斯特，但自己卻身受重傷，全身70%皮膚被燒傷，但經搶救後，他仍因傷勢過重不幸離世。

（圖／翻攝推特@Brianmatico）

而從火場被救出的萊斯特最後健康恢復，並由吉恩的家人們照顧，家人也讓萊斯特穿上印有吉恩照片的白色T恤出席葬禮，祕魯動物救援組織也再臉書表示，「葬禮上，萊斯特被吉恩親友們的愛包圍。家人們接納了萊斯特，雖然身體已經康復，但還是能看得出牠仍很難過。」

一名畫家看到了新聞報導後，將吉恩抱著萊斯特的身影畫下，以此來紀念這位英勇的小男孩。

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(中時電子報)