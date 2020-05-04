對抗新冠肺炎，樹德科大電腦與通訊系師生著手開發口罩消毒設備的製作，幾經實驗開發出以Arduino微控制器控制的「紫外線殺菌燈」口罩消毒器，效能更勝電鍋。校方對學生的表現感到欣慰。

指導老師之一的程達隆表示，衛福部提供教導的電鍋口罩消毒法，雖足以延長口罩使用次數，但加熱消毒方式，操作上若稍有不慎，或口罩鼻樑部分材質非金屬時，使用電鍋消毒法將會破壞口罩的結構。

程達隆說，在參考國內外研究文獻之後，發現波長253.7nm的紫外線照射下，可有效地破壞微生物的DNA，進而殺死細菌及病毒。目前許多負壓病房也配合使用紫外線進行消毒，因此，團隊即朝此方向研發適合一般人可以進行的簡易操作設備，開發出「紫外線殺菌燈」口罩消毒器。

此項設備是以Arduino微控制器控制紫外線殺菌燈的開關時間，並有數項友善設計，包括使用者可以透過旋轉鈕設定消毒時間15至60分鐘，消毒箱內部貼上錫箔，增加反射效率並容易更換；消毒完成後會發出蜂鳴聲提醒、開啟時的斷電裝置避免眼睛直射紫外線，以及未來將結合手機，進行遠端操控等。

學生葉子嘉說，很高興能將大學所學用於實作，並應用在生活上。學生江晉億也表示，覺得很榮幸，能與同學將生活隨處可見，或網路可以買到的電子零件，重新設計出生活應用產品，很有成就感。

(中時 )