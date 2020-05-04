蘋果(Apple Inc.)旗下的 Apple Watch，與 iPhone 6 系列同台發表。推出至今，已成為智慧手錶產品中後來居上的要角。且自 Series 4 這一代加入心電圖(ECG)的功能後，更是備受關注。按照進度，蘋果預計今年秋季要推出 Apple Watch Series 6，有最新爆料統整了新品將會具備的新功能，十分令人期待。

Twitter 用戶 Nikias Molina #BeHappy (@NikiasMolina)稍早之前在個人推特分享針對 Apple Watch Series 6 的爆料。他提到新品將預計搭載睡眠偵測、血氧偵測、更長的電池續航力、全新 S6 晶片，以及心理健康異常檢測等功能。雖然他宣稱是獨家，但上述內容先前 YouTuber @EverythingApplePro 就已經曝光過。而 @NikiasMolina 的分享也被近期爆料準確度很不錯的 @jon_prosser 確認內容是真實的。

EXCLUSIVE leaks about the upcoming #AppleWatch Series 6 features.



💤 Sleep Tracking



🔋 Longer Battery Life



❤️ Pulse Oximeter



⚡️ S6 Chip



🧠 Mental Health Abnormalities Detection



Stay tuned for more. pic.twitter.com/fN0j6xmOMA — Nikias Molina #BeHappy (@NikiasMolina) April 30, 2020

Yep! — Jon Prosser (@jon_prosser) May 1, 2020

在此之前，《9to5mac》透過挖掘提前洩漏的 iOS 14 程式碼，也發現 Apple Watch Series 6 預計將會加入(血氧含量偵測)、視距儀(可根據行駛時間測量速度與距離)、錶面(watch face)分享、家長控制、控制中心將加入睡眠偵測、噪音檢測等功能。

自今年 3 月以來關於 Apple Watch Series 6 的爆料，內容都趨於一致，代表果粉對於睡眠偵測、血氧偵測，以及偵測心理健康情況的新功能，都能有所期待。按照往例，蘋果會在秋季隨著新一代 iPhone，同台發表新的 Apple Watch。然由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，預計在下半年推出的新一代 iPhone 有諸多市場消息指出可能延後量產、延後發表等情況。因此今年是否也將如同過去幾年在 9 月份有望看見新的 Apple Watch，充滿了不確定性。

(科技)