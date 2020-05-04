德國21歲田徑美女史密特。(摘自史密特臉書)

德國21歲田徑美女史密特。(摘自史密特臉書)

德國21歲田徑美女史密特。(摘自史密特臉書)

獲選為全球最性感女運動員、德國田徑美女史密特，備戰東京奧運。(摘自史密特臉書)

被譽為全球最正、現年21歲的德國田徑美少女史密特(Alica Schmidt)，先前因為新冠肺炎疫情影響只能待在家裡，如今疫情逐漸舒緩下來，ˇ德國也打算有條件的慢慢開放，因此史密特在個人IG上表示，終於可以恢復訓練，接下來就是備戰明年東京奧運了。

史密特之所以那麼紅的原因是她擁有180公分的高挑身高，以及傲人的身材，主攻400公尺接力以及跳遠，曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》票選為全球最性感的女運動員，更被德國田徑界視為未來之星。

史密特在2017年歐洲U20田徑錦標賽幫助德國奪得400公尺接力賽銀牌，去年在U23歐洲錦標賽拿下1600公尺接力賽銅牌，現為國際知名運動品牌「PUMA」的簽約明星，她的IG粉絲高達70多萬，可見得她的人氣有多高。

史密特對於自己獲封為全球最性感女運動員一事不解的表示，「不知道這個外號是怎麼來的，對我而言，田徑場上才是我最關注的重點，因為競技實力才是根本，外表並無法得到加分。」

現在總算能夠恢復訓練，史密特開心說，希望盡快開始訓練，但東京奧運已經延期到明年，多出來那麼多時間是應該好好規畫如何運用的時候了。

(中時 )