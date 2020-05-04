近期本土病例維持良好的零確診，但5/2新增三例境外移入個案，且均是已發病才返國，社會上對於返國者是否據實填報健康聲明再度產生質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天仍不願對未誠實申報者宣布開罰，認為這樣的作法太過激烈，恐怕會讓社區防疫更加困難。

陳時中今在記者會上，受到現場媒體提問，「為保障其他機組員或同機者的醫療權益，返國民眾是否要在上機前就填寫健康申明書，在上機前就先要求填寫，是否會有統一的作法以保障民眾及機組員？」

陳時中回應，很多規定都可能去做，只要不要侵犯相關個人權益太大，問題是做了接下來要做什麼？難道他填寫有症狀就不讓他上飛機嗎？這樣的話能期待有多少人會填？

陳時中進一步強調，若從國外回來的民眾填寫不實開罰，這樣機場的人有多少人願意說有症狀？這樣是拉了一條謊言鍊，進到社區讓防疫變得困難，這樣做就像設了一個假的門，就是謊言的開始，一連串的謊言無法看到事實，現在作法就是你都填也沒關係，只要據實以告，都進來也可以，有症狀就立刻採檢，到集中檢疫場所後有狀況陽性就到醫院，沒狀況就去檢疫旅社，大家配合好就可以做比較好。

(中時 )