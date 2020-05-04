台灣敦睦艦隊的磐石艦染新冠病毒的「低侵襲率」勇冠各國，比起美國、法國的軍艦染疫嚴重度，台灣磐石艦的病毒侵襲率只有9％，中央流行疫情指揮中心盤點出的護國神器就是「口罩」！

據指揮中心統計，法國戴高樂號航空母艦載有2000人，病例數1045人，侵襲率52％；美國紀德號艦上官兵330人，侵襲率30％；羅斯福號艦上5000人、病例數1155人，侵襲率24％；法國「騎士保羅號」驅逐艦的侵襲率17％；鑽石公主號有3700人、病例數712人，侵襲率19％，而我國磐石艦載有377人、病例數35人，侵襲率9％。

陳時中感嘆，畢竟戴口罩還是有差別！值得提醒的是社區內戴口罩對病毒傳播的阻斷是很有幫助，有發燒的病人在發燒期間在醫務室內隔離也是有效果，整體而言，這個新冠病毒傳播力強，可是有適當防護與阻絕隔離應該都會有效的。

磐石艦與鑽石公主號染疫引起國人很大的注意，而鑽石公主號的病例如數712例，陳時中說，大家看到郵輪就會很擔憂，但是郵輪的艙間比軍艦還要大一點，所以相對比其他軍艦而言，侵襲率相對較少，不過磐石艦的侵襲率還是比公主號少。

陳時中解釋，主要原因是國人戴口罩與適當時間做出適當的區隔是有很重要的關係。

(中時 )