20150128中天新聞 追求不成殺人 富家子砍女「176刀」判死

年少情狂由愛轉恨，追求不成竟狂砍心儀對象176刀，清秀富家子一夕變殺人犯，也讓被害人家屬一輩子難以承受。

淡水一名年僅20歲的清秀佳人，拒絕建商小開的追求，竟然惹殺神上身，先遭賓士車撞暈，又被狂砍176刀，頭顱幾乎被斬斷，脖子只剩一層皮，棄屍草叢。

2000年9月，純樸的淡水小鎮發生一起兇殘殺人案，年僅20歲的妙齡女子張雅玲，先是在家門前遭白色賓士轎車撞暈載走，數小時後，被人發現下身赤裸，全身遭砍176刀，尤其頸部幾乎被砍斷，棄屍草叢。

這起轟動全國的兇殺案，經過警方追查，發現是一起情殺案。2000年8月，一場再平常不過的餐會，竟然是這場情殺的開端。出身淡水建商世家、家境優渥的富家子王鴻偉，當時年僅24歲，情竇初開想追求20歲的妙齡女張雅玲，豈料郎有情妹無意，張雅玲數度拒絕了王鴻偉的愛意。

警方搜索王鴻偉犯案用的白色賓士車。（中天電視畫面）

2000年9月26日上午6點40分左右，王鴻偉開著白色賓士車在張雅玲家附近等待，一見她出門，王鴻偉企圖邀她上車，遭冷淡拒絕後，腦衝的王鴻偉竟開車衝撞，將她撞暈後丟入後車廂，準備載到沙崙海水浴場進行談判。

鑑識人員在淡水情殺案棄屍現場蒐證。（中天電視畫面）

途中王鴻偉停車察看，清醒的張雅玲奮力反抗，王鴻偉竟拿出開山刀朝她亂砍，之後再關上後車廂開車，尋覓地點棄屍。當王鴻偉準備棄屍，打開後車廂時，赫然發現張雅玲竟仍有氣息，還掙扎想逃，已經殺紅眼的王鴻偉，繼續狂砍，砍到張雅玲頭顱幾乎斷掉。之後棄屍，王鴻偉還刻意將張雅玲下半身衣物脫掉，企圖布置成姦殺，誤導警方。

種種證物，讓王鴻偉俯首認罪。（中時資料照 劉英純攝）

事後王鴻偉還到警局報案白色賓士失竊，企圖躲避追查，不過法網恢恢、疏而不漏，警方在他十指指甲及球鞋發現血跡反，諸多鐵證，讓王鴻偉俯首認罪。

台灣士林地方法院一審判王鴻偉無期徒刑，台灣高等法院二審改判王鴻偉死刑，後來7次發回更審，高院都維持死刑判決。而王鴻偉在歷次更審中，多次請求法官給他改過機會，強調他是受一連串刺激，才失去理智殺人，並願賠償被害人家屬超過新台幣800萬元。

2017年3月，最高檢察署認為此案未斟酌有無教化可能，由檢察總長顏大和向最高法院提起非常上訴。2018年3月，最高法院駁回非常上訴，維持死刑判決。

提起非常上訴時，張雅玲的姊姊張雅琪表示「很震驚、很失望」，認為被害人家屬能做什麼？能說些什麼？他們沒辦法改變法律，因為法律就是一直保護壞人！

張雅琪說，王鴻偉每次出庭，總告訴法官說對不起家屬，他想道歉，但走出法庭，卻是千交代萬交代，告訴疼愛他的媽媽說，不能賠償死者家屬任何一毛錢，就算賠錢，還是會被判死刑。

她無奈表示，王並不是真心悔改，當年就是這樣被判死刑定讞，舊案重談，談論他有教化可能性？根本就是浪費社會資源！

(中時電子報)