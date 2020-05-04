延宕多年的「新莊、泰山塭仔圳市地重劃案」，今（4日） 獲內政部預審決議修正通過，最快6月公告第一區（中正路以北）重劃計畫書，8月公告地上物拆遷補償費，明年即可動工；新北市地政局表示，考量重劃區內建物及工廠密集，地上物自動搬遷期限將延長為1年，逾期未拆將強制拆除。

新北市地政局長康秋桂表示，塭仔圳重劃案總面積397公頃，第一區（中正路以北）276公頃、第二區（中正路以南）121公頃，都市計畫若能在本月順利發布實施，第一區預計6月公告重劃計畫書，8月公告地上物拆遷補償費；第二區預計12月公告重劃計畫書，明年2月公告地上物拆遷補償費。

地政局重劃科長李先智補充，考量重劃後與現有分區幾乎完全不重疊，且區內工廠、建物密集，為提供民眾充足的搬遷時間，搬遷期限將從過往最多半個月，延長為1年，若相關程序順利按表操課，應在明年8月前搬遷完畢。

李先智指出，目前第一區約有3500棟建物，第二區約2000棟，市府均提供相關工廠拆遷、勞工轉職等輔導措施，呼籲區內民眾配合，若逾期未拆，市府將直接強拆。

(中時 )