永豐銀行推出外幣「階梯利率加碼」結合「到期自動續存」功能，讓定存更能滿足客戶配置短、中、長期資產的多元需求。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，旗下客戶的美元定存天期在12個月以上者超過40％，若發生匯率大幅變動或臨時資金需求等，定存解約將造成利息損失，為協助客戶有效配置並彈性運用資金，永豐特別研發彈性靈活的外幣階梯定存，推出每3個月一階段、依定存牌告利率加碼，最長自動存滿一年，每期利率加碼則以階梯式增加、最高加碼0.78％，讓客戶同時掌握利息收入與資金彈性，增加配置靈活度。

永豐銀行推出定存牌告利率搭配4段階梯式利率加碼，每3個月一階段，到期後自動續存3個月並享下一階段加碼優惠利率，若在每3個月到期後不再續存，仍享有前一階段已結算的利息且不打折，提供客戶靈活的資產配置工具。永豐銀行指出，以美元為例，客戶長、短天期皆有所好，加上各類投資商品（保單、基金等）也以美元為主要計價貨幣，客戶可利用階梯式定存工具，除穩定長期收益外，也能兼顧短、中期資金需求。

低利時代來臨，永豐提供攻守兼具的外幣定存專案，為滿足更多國人投資所需，永豐銀行表示，客戶透過網路或行動銀行，即可以100元起存美元與人民幣階梯定存；以永豐幣倍卡客戶為例，美元階梯定存利率為牌告加碼0.38％至最高0.78％，第一階段利率換算後為0.88％，同時，國外刷卡消費或使用行動支付、最高回饋9％，刷卡繳綜合所得稅0.3％回饋無上限，讓國人在市場波動中也能穩健累積財富，賺足回饋。詳細內容可連結永豐銀行官方網站、活動網站或加入永豐銀行LINE官方帳號查詢。

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