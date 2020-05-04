在北韓領導人金正恩於勞動節公開露面後，先前斷言「金正恩已死」幾名脫北者，立即灰頭土臉。國會議員太永浩說自己絕對接受各方的批評，也自己的說法道歉。

路透社報導，金正恩在官方媒體失踪了好幾個星期，連北韓開國者金日成的紀念日都沒露面，引發外界對於他的健康狀況和下落的一連串猜測，各國甚至開始預測北韓的權力更迭，還擔心動亂是否出現，再加上曾在北韓生活過的幾名脫北者，包括池成鎬、太永浩等人，也相當堅定的認為金正恩已不能視事，使得這一波對北韓的預測更是煞有其事。

但是在星期六，北韓官方媒體公布了金正恩出席化學肥料工廠的落成典禮，不但發布照片，也在隨後發布影片。

金正恩重新回到鏡頭前，立即重重打擊了脫北者的的信譽，也立即遭到各種質疑，批評他們根本不專業。

曾經的北韓駐英國外交官太永浩，他上個月當選議員，卻在金正恩生死問題上爆錯料遭到質疑，他已發言道歉。(圖/美聯社)

叛逃者之一的太永浩，曾經是北韓駐英國的副大使，經手管理北韓高層的外國秘密資金。他在2016年逃往韓國，並且在上個月當選國會議員。在金正恩不露面的這段期間，太永浩表示「這極不尋常，很可能健康出了問題」，結果並非如此。

太永浩的聲明說：「我知道許多韓國公民投票給我，使我當上議員的原因之一，是期望我北韓鮮問題有準確的分析和預測，無論出於什麼原因，我向所有人道歉。」

另一位同樣新科脫北者國會議員的池成鎬，先前他在接受媒體採訪時說「有99％的把握，認定金正日死在心血管外科手術當中。」如今也成了烏龍爆料，但是媒體還連絡不到池成鎬，他也還沒出面說明。

韓國執政的共同民主黨，批評兩位脫北者的烏龍爆料「不僅會誤導公眾，而且會使兩韓關系緊張」。

一位共同民主黨員甚至說「他們應該被排除在情報和國防委員會之外。」

(中時電子報)