綜合日本NHK及、經新聞、及共同社報導，日本首相安倍晉三今（4）日下午在新型冠狀病毒的政府對策總部會議上宣布，將延長緊急狀態至5月31日，適用緊急事狀態令的地區包含日本全境。

由於日本新冠肺炎疫情尚未出現降溫趨勢，日本內閣考慮延長原訂於6日屆滿的「緊急事態宣言」，日本經濟大臣西村康稔稍早表示，政府和專家商討後，已同意延長緊急狀態，以抑制病毒傳播。

除了延長緊急狀態，西村康稔3日表示，政府將在一定程度上放寬行動限制，包括允許全國民眾到公園、博物館、美術館、圖書館等地方，34個「特定警戒都道府縣」以外的地區也會進一步放寬行動限制。他說政府將視5月的疫情狀況，再來決定是否進一步放寬限制。

根據西村康稔昨日透露，一共有13個都道府縣被劃入「特定警戒都道府縣」，將要求這些地區人際接觸解少8成，另外34縣則要養成避免「密閉」、「密集」、「密切接觸」等「三密」的「新生活方式」。

安倍晉三將在稍後的記者會上對外說明延長緊急狀態的原因。

(中時電子報)