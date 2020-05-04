技嘉(2376)今天推出最新專為第10代Intel Core處理器所設計的Z490 AORUS系列電競主機板。

Intel最新的第10代Core處理器已經陸續上市，而隨著架構的改變新的處理器支援LGA 1200腳座，舊有平台無法透過BIOS或韌體升級到最新處理器。同時在核心數跟頻率都提升的狀況下，新處理器的功耗也比上一代產品更高，其中最高階的Core i9-10900K，便具有比上一代更高的10核心、20執行緒及20MB的總快取，Turbo Boost Max的頻率更可達到全核逼近5GHz的高頻率，同時預設的TDP也來到125W。

為了進一步發揮此處理器的極致超頻效能，並滿足10核心全核5.3GHz以上的需求，技嘉Z490 AORUS電競主機板依據不同使用需求，採用最高16相數位供電搭配單相可處理90安培電流的Smart Power Stage設計，或12相直出式電源搭配高電流耐受度的DrMOS兩種設計，提供最高1440安培高電流處理能力及最佳電流平衡效果，輔以實心電源腳座等高品質用料，除了提供系統更穩定的電源之外，有效降低處理器在高速運作甚至超頻下所產生的廢熱，讓處理器不會因為過熱而降低效能，加上鉭質電容的加持，有效改善電源供應模組在高低負載狀態之間的暫態響應(transient response)提供處理器更穩定更純淨的便利，強化處理器在超頻時的穩定性，讓玩家不用擔心電力不穩而導致超頻失敗的情況。

在音效部分，技嘉精選的Z490 AORUS主機板採用ALC1220-VB高訊噪比音效晶片，搭配WIMA FKP2錄音室等級的電容，可提供專業錄音室等級的音質效果。同時，內建廣泛用於專業及音效設備的ESS SABRE DAC晶片，搭配技嘉獨家的設計及DTS：X Ultra技術的加持，讓玩家不管在電競殺敵或影音娛樂，都可以享受頂級音響系統所帶來的身歷其境高傳真音效體驗。此外旗艦級的Z490 AORUS XTREME主機板，包裝配備附贈最新研發採用USB Type C介面的ESSential USB DAC，內建ESS SABRE HiFi ES9280C PRO高階音效轉換晶片，讓玩家可以不用屈就於機殼內音效線路對音質的減損，直接享受USB數位原音直接轉換為3.5mm音源輸出，同時ESSential USB DAC也可以搭配採用USB Type C介面的手機跟平板等手持裝置，獲得更具沉浸效果的音效體驗。

(時報資訊)