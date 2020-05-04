新冠肺炎延燒至今，影響各產業甚巨，新創投資市場信心更是受到動搖。然而台灣創新能量豐碩，新型態的服務與產品不斷出現，仍然有龐大的資金或企業資源需求，創夢市集今年選出可進入加速育成階段的團隊，漁拓等9家新創團隊，為台灣新創注入資源。

依據企業服務數據庫公司Crunchbase統計，2020年第1季新創投資筆數相較前一年同期下降4％，投資金額亦下降8％，並預測第2季影響可能更明顯。由網銀國際、橘子(6180)、華義(3086)、昱泉(6169)、齊民等五家遊戲業者及新光金國際創投共同出資成立的創新平台創夢市集，一直以來提供台灣新創團隊加速成長與種子輪投資的資源。今年依然不受疫情影響，透過初步書審、面審、與募資簡報訓練等多階段的關卡，在近140家的新創團隊中，選出可進入加速育成階段的團隊，包含互動娛樂類的漁拓、數位卡夫特、炎姬；民生創新類的毛小愛、燊厤Poop out、玩藝星球；電商科技類的印花樂、深義分析、Quickper Checkout，共9家新創團隊。創夢評審團以團隊組成與磨合度、核心技術能力、商業模式、以及產品服務是否已接受市場驗證等等，做為評選考量的條件。

新創團隊往往因為本身產業類型或各別需求而對外尋求政府企業的資源或資金挹注，例如本次入選團隊之一的印花樂表示，雖曾獲得其他企業與創投公司的投資，但三位創辦人的專業背景雷同，因此希望透過如創夢市集這樣的加速器，獲得更多不同的激盪。創作人才媒合社群「ArtzyPlanet玩藝星球」與旗下行銷快速出圖服務PICASSO，希望透過加速輔導的過程，將更強化品牌商業模式以立足與建立新市場。燊厤則希望藉由創夢市集背後股東資源，吸引策略性投資人挹注，並增加電商合作與國際業務擴展能力。

入選育成階段的團隊將在創夢市集的協助下，展開至少兩個月的深度輔導，包含重新釐清價值主張、商業模式、目標顧客及設定目標和關鍵成果，並且由內外部不同的領域專家進行兩到三次的客製化一對一輔導，經過盡職調查(due-diligence)後，最終有機會獲得200萬的投資金額挹注，甚至促成與創夢市集股東或其他企業的策略合作。

(時報資訊)