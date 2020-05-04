外資今賣超台股370億元，擠進前10大賣超之列，台股今下跌271.66點；至於新台幣匯價，今天雖然呈貶值走勢，但盤中及收盤都還守穩「2」字頭，台北外匯經紀公司新台幣收盤匯價為29.9元，貶值9.8分，成交量為8.69億美元。匯銀表示，賣超台股的資金匯出與否就看明後兩日的台幣走勢。

新台幣在五一年假前，收盤匯價站上29.802元，創近兩年高位。主要由於外資持續匯入並在股市大舉買超而美元買盤相對偏弱，使上周四收盤新台幣匯價向29.8元靠攏。但今天外資反手賣超370億元，讓偏升的新台幣再籠罩轉貶壓力。

康和投顧產品研究部副總黃詣庭表示，由於市場受到疫情影響，全球股市大幅修正，但股市評價面相對便宜，加上有獲利企業仍會配發股利，股價低更使得股利率提高，投資人可挑選具防禦性、產業前景佳及基本面強勁族群，逢低拉回分批進場布局長線資產，有機會挑戰股利及資本利得雙贏。

總體經濟面觀察，美國公布三月份零售銷售數據月增率及四月份紐約州製造業指數都呈現出歷史性的下跌，這顯示市場知道美國經濟受到新冠肺炎的影響程度。政策面觀察，全球央行祭出貨幣政策救市後，也陸續推出實體刺激經濟措施，美國總統川普三月底簽署2萬2千億美元的刺激經濟法案，應對新型冠狀病毒疫情，後續傳出要提前復工等訊息。市場在多空訊息交雜下，操作難度大幅增加。

(時報資訊)