外出工作要擔心染疫已經夠煩，還要留意身旁陌生人的危險騷擾！演出《阮氏壁花與她的三個男人》、《獅子王強大》等夯劇的男星趙一虎，驚爆搭客運南下拍戲時，被鄰座男子性騷擾，即使明確say no，5小時車程內仍被不當碰觸高達10次，事發後他勇敢站出來揭開該男子形貌以及誇張行徑，極度詭異，讓趙一虎至今想來仍很不舒服。

趙一虎今接受《三立新聞網》專訪，道出今年2月發生的客運恐怖性騷擾事件，表示2月5日凌晨1點多，他從台北出發搭客運，要到台南拍戲，一上車，就有一名年約40歲、皮膚黑、眉毛濃密、頭髮稀少的男子，直盯著他瞧，接著跟他搭訕聊天，拿出平板邀他一起看電影，然趙一虎以需要休息為由明確拒絕。

沒想到該男不放棄，繼續出招，挨近趙一虎的臉，藉機摸他臉、背部，甚至故意將飲料擺放在他腳邊，藉機偷摸他大腿，趙一虎警鈴大作警告對方不要亂摸，「我在睡覺，你有事嗎？」，然該男依然故我，車程中不斷在車廂內走動，5小時內觸碰趙一虎至少10次。

客運抵達台南後，趙一虎表示要報警，對方竟回嗆：「我不怕！」，而趙一虎擔心耽誤工作，因此沒有當場報案，而是先下車，一轉頭，赫見該男貼在車窗旁，對他露出詭異的笑容，他因此怒拍下畫面，然對方持續行動，髓隨趙一虎到劇組前來接應的車輛旁繼續微笑，讓趙一虎又怒又不舒服，才終於報警。

(中時電子報)