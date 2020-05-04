行政院長蘇貞昌今（4）日宣布針對弱勢無保者、及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠。不過，就傳出有傳播妹到區公所要辦理紓困補助，卻遇到拿不出收入減少證明的狀況，只好向公所人員求救。

政院擴大紓困，無保者排富發放1萬元部分，即日起就可申領，而農漁民部分則在下周一（11日）起開放申領。蘇揆表示，這次擴大紓困對象，包括有工作但未加保者共約34萬人，像是賣玉蘭花、流動攤商、個人接案、舉廣告牌者，都可在排富情況下發放1萬元。條件是家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍低於2倍者。相關人員可在公所辦理，在填具表格後直接領現金或申請入帳戶。

消息一出，不少民眾馬上打電話或到各地區公所詢問相關作業，因申請補助需提出收入減少證明，有傳播妹不知道怎麼辦，於是詢問公所人員，是否可以拿與少爺或仲介的Line對話紀錄舉證，沒想到對方竟回「可以啊」，還熱心的說，可以盡量舉證，如果證明越多就越容易受理。

(中時電子報)