台大公衛學院今天預估，新冠肺炎全球大流行將在六月底結束，屆時也相當適合進行「解封」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應，國際上有很多模型都有在預估，我們可對此有所參考，但至於屆時能否出國則要看的是去的地方，如果比我們這邊好就可以，但目前對於這麼遠我們還沒有考慮。

(中時 )