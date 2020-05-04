新冠肺炎疫情持續肆虐，導致各界體認到公共衛生的重要性，延宕多年的《公共衛生師法》立法終於再有進展，今天立法院社會福利及衛生環境委員會即排審《公共衛生師法》草案，但朝野對於未來公共衛生師應考資格尚無共識，將於6日開會時繼續討論。

雖然朝野各黨對於制定《公共衛生師法》都有共識，但對於應考公共衛生師資格的設定卻有不同看法，行政院提出的版本規定，必須要是公共衛生相關學系學位學程畢業者，才能應考。而時代力量版本則規定，只要符合修過相關學分和從事公共衛生相關業務就可以應考，不一定要是相關學系畢業。

民進黨立委蘇巧慧提出的版本為求彈性，未規定必須要公衛相關系所畢業者才能考公衛師，不過她認為公衛師有其專業，所以未來實務上，非本科系學生仍要修習一定學分或求事相關工作一段時間後才可應考，但在立法時是否直接加已規範的差別在於，未來資格調整時是否需要修法。不過衛福部常務次長薛瑞元認為，因為應考資格有爭議，所以最好在這次立法時就講清楚。

此外薛瑞元指出，《公共衛生師法》立法完成實施後，未來公衛師可能在三種地方任職，包括公家機關、醫療機構，或者自己成立事務所。新冠肺炎可能明年後年都尚未解除，倘若社區內民眾不知道怎樣保持好的生活習慣避免疫情進入， 這時就可以委託公共衛生師協助。此外民進黨立委楊曜問道如果我們有社區感染但還沒有公衛師，相關工作由誰負責？薛瑞元表示還是由政府做，但人力會不足。

薛瑞元還說，未來公衛師負擔的工作，目前一部分如今沒有人從事，另一部分如今由醫護人員從事，例如衛生所的公衛護士，但這些工作不是醫護人員主要責任，他們的本業是照顧病人，未來公衛師法通過後，這些醫護人員可以選擇繼續從事原本的工作，但如果不想了也可以不再從事。

另外今日委員會上初審通過了劉建國等人提出的《國民年金法》部分條文修正草案，新增「符合社會救助法規定 之中低收入戶」之保險費補助對象，並比照所得未達一點五倍之保險費補助比率，以達簡政便民之效。

(中時 )