集保結算所今（4）日指出，國內資本市場外資持股佔比逐年攀高，為協助上市櫃公司股東會順利召開，集保力邀國際機構投資人、國內外學者專家及上市櫃公司，已於4月30日辦理「2020年臺灣股東會前瞻線上論壇」，吸引超過300家上市櫃公司及機構投資人參加，約600人在線上共襄盛舉，顯示股東會議題相當受我國企業重視。 本次論壇由集保結算所主辦，邀請到貝萊德（Blackrock）、國際公司治理顧問機構ISS Corporate Solutions及臺灣董事學會代表與談，並由今周刊擔任綜合座談主持人。多位講者都提到「積極所有權」（Active Ownership）對臺灣企業具有極大意義，積極所有權理念強調機構投資人不僅僅是參與股東會投票，更應該在全年內積極與公司對話溝通，要求公司改善ESG表現。

目前臺灣主要外資紛紛擴充相關團隊，未來臺灣企業不應僅在股東會前與股東溝通，而應該將改善ESG表現作為管理的課題。亦有講者分享國內外對董事的期待仍有差距，許多外資期待較高的獨立董事比例、較少的董事兼任，並期待上市櫃公司設立正式的提名委員會，以上要求都是臺灣企業可以努力的方向。

集保結算所總經理朱漢強表示，在金管會指導下，集保於去（2019）年初推出公司投資人關係整合平台，開始對發行公司提供國際主要ESG評分資訊；集保並規劃於今年下半年推出責任投資服務，提供機構投資人ESG投資工具，預計於7月上線。配合新功能上線，後續也將持續協助臺灣企業與國際主要ESG評分機構互動，並協助臺灣機構投資人落實責任投資，促進臺灣責任投資生態系的發展。集保期盼能持續扮演發行公司與投資人間，相互溝通的橋樑。

集保股務部經理汪明琇在會中亦發表「責任投資服務」藍圖，集保責任投資服務將支援機構投資人所需的核心責任投資策略，包括篩選涉入高爭議產業之企業、篩選涉入重大負面新聞之企業，以及篩選ESG綜合評分表現不良之企業，有助於機構投資人排除具ESG潛在風險之企業，使投資組合更為穩健安全。而在投資之後，責任投資服務也將支援機構投資人辨識被投資企業之重大ESG議題，使機構投資人可以制定溝通計劃，積極改變被投資企業ESG表現，從而使積極所有權在臺灣市場獲得充分實踐。

(工商 )