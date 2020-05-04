水蜜桃也能入饌做咕咾肉！這是台北國賓飯店館外餐廳「國賓天母中餐廳」的人氣招牌菜之一，為搶攻母親節孝親商機，「國賓天母中餐廳」決定以國賓飯店本館吃不到的「隱藏版料理」攻堅，除有「水蜜桃咕咾肉」外，其它美味菜餚尚有「鎮江子排」、「薑蔥老酒斑腩煲」，以及號稱「湯王」的「花膠濃湯煲土雞」等，期能藉非典菜餚爭取商機。

「國賓天母中餐廳」為台北天母地區唯一五星飯店開設的館外高檔中餐廳，提供多樣經典且道地的粵菜美饌，滿足饕客們最挑剔的味蕾，館內可容納150人同時用餐，並提供客製化桌菜、宴會訂席與餐點外帶服務，為迎接母親節，即日起開放訂位。

「國賓天母中餐廳」不僅將「國賓粵菜廳」飄香數十年的佳餚原汁原味呈現，廚藝團隊更精心研發多道限定菜式，以國賓飯店本館吃不到的「隱藏版料理」，提供天母地區居民聚餐的優質選擇。館內裝潢別出心裁，於中國風設計中混搭美式流行元素，兼具傳統典雅風格與摩登時尚感，吸引年輕客群前來用餐。

攤開「國賓天母中餐廳的菜單」，羅列著超過80道五星美饌，其中長期攻佔熱銷排行榜的「水蜜桃咕咾肉」擄獲無數饕客的胃，主廚以飽滿多汁的水蜜桃入菜，特選肥而不膩的里肌肉先炸再浸入香甜甘蜜的特製醬汁中，為整體增添一抹水蜜桃自然果香，是夏日的清爽首選。

另一道人氣佳餚「鎮江子排」經四小時滷製後呈現自然透紅潤的光澤，加入鎮江醋更添誘人香氣，看似油潤入口卻甜嫩而不油膩。「薑蔥老酒斑腩煲」則是國賓天母中餐廳獨家販售的「隱藏版」料理，由主廚嚴選彈嫩細柔的魚腩與乾蔥及薑一同下鍋煲煮，並加入老酒提味，一掀蓋便飄香千里，來到國賓天母中餐廳，絕不能錯過這道經典大菜；最後的重頭戲-「花膠濃湯煲土雞」更有「湯王」美譽，濃郁湯頭與肥厚彈牙的花膠形成絕妙搭配，曾獲超商、量販、網購與飯店共四大通路超過千道年菜評比的總冠軍，抗疫時期，藥補不如食補，喝上一碗暖心又暖胃的雞湯最能增強免疫力！

台北國賓飯店表示，「國賓天母中餐廳」亦提供客製化桌菜與餐點外帶服務，可依照顧客不同需求調整餐點菜色與份量，打造出專屬的五星饗宴，館內更有不同大小、可容納10至20人的私人包廂，營造私密不被打擾的用餐環境，滿足商務會議或宴會等多樣需求。

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