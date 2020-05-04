國立故宮博物院今（4）日表示，將攜手新北市政府所屬教育局、文化局等局處，運用故宮文物及相關教育資源，發展創客跨域巡迴教學。另將新北市熱門博物館景點納入故宮「愛臺灣博物館卡（國際版）」，全面拓展博物館文化觀光版圖！

故宮院長吳密察與新北市市長侯友宜今天出席「溫故（宮）知新（北）We are Teams」簽署儀式，宣示故宮首度與地方政府簽署合作計畫。

故宮表示，辦理館校合作課程行之有年，例如「故宮遊藝思」學子參訪專案，邀請偏鄉學校到院參觀、提供免費交通接駁及平安保險；亦配合技職學校與特殊教育教學需求，安排博物館特色課程教學。此次是故宮首度與地方政府簽署合作計畫，由故宮提供豐富的文物教育資源，運用新北市政府行政整合力量，匯聚新北市學校及博物館資源，合作舉辦共創課程、創客市集、教師培訓共創營等活動，擴大博物館教育的影響力。

另因應518國際博物館日主題「博物館平權：多元與包容」與當前防疫課題，故宮說，推出首波「小漾maker號故宮防疫課程巡迴」。由新北市金山高中教師與故宮團隊研發「防疫主題」巡迴課程，運用故宮醫藥書等典藏素材，引領師生認識從古至今的防疫作為，並透過「新北小漾maker號」巡迴至新北偏鄉。預計今年辦理巡迴30場，嘉惠新北市1,500位偏鄉師生。

除此之外，故宮說，故宮與新北市所屬文化場館，也成為更加密切的合作夥伴。除了呼應新北市博物館各場館特色，共同策劃主題展覽及聯合行銷方案，另邀請新北市鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、林本源園邸、黃金博物館及淡水古蹟博物館群等文化場館，加入故宮「愛臺灣博物館卡（國際版）」，串聯全臺各大熱門景點及博物館，提升國際及全民的文化參與度。

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