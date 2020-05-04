針對中選會4日公開呼籲高雄市各區長及校長，希望增設6月6日罷免投票的投開票所，高市府教育局及民政局對此做出回應，由於在防疫期間可能提高群聚感染的風險，希望大家還是以防疫優先，除了校園以外還有其他選擇，目前學校設立投開票所先以2個為原則。

教育局長吳榕峯表示，以往場地借用都是由校方自行決定，唯有此次在學校設立投開票所，學方受到師生、家長的壓力，不願意出借或借太多，紛紛來電要求，學校也以公文向教育局請示，並且希望教育局有統一做法；再加上5月2、3日統測及5月16、17日會考均不開放陪考，學校的壓力更大。

吳榕峯說，衡量各縣市為了疫情防範，紛紛規定夜市、市場、商圈、大賣場、百貨公司均要人流管制，所以希望學校設立投開票所以2個為原則，如有特殊需求，再協商解決；面對疫情，中央及地方選舉委員會應該更有彈性，學習其他國家作法，例如韓國選舉時，投開票所可以設在機場、車站、醫、商店等，不能大量集中在學校，尤其大多設在國小，這是大家不樂見。

民政局長曹桓榮則強調，規畫投開票所數目及地點，是屬於選委會的工作，民政局在防疫優先、守護市民健康下，提醒各區公所協助規畫埸地時以公家機關、團體、單位（含學校）為限，避免影響私人場域、廟宇、民宅，「何來刁難？何來妨害？」

曹桓榮表示，依據《公職人員選舉罷免法》第57條規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關（構）、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所；依此條文看來，高市民政局發出的通報有何不對？市府首重市民健康，且目前又有敦睦艦隊新增確診病例，希望高市選委會思考最適當處所設置來努力，並在防疫安全下審慎規畫。

高雄市家長教育改革協會理事長張簡來明表示，反對疫情期將投開票所設在校園；他強調選舉是眾人之事，大家更要共體時艱，包括戶外廣場、活動中心與廟宇等許多地方，都可以分擔分散設立投開票所。

張簡來明表示，家長們對此感到憂心，尤其是在疫情期間，但中央卻一再請大家放心，無法令師生、家長感到安全與安心，為防止投票日校園人流群聚，他再度呼籲讓校園遠離病毒，反對校園設立投開票所。

(中時 )