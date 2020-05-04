高雄巿議會4日上午開臨時會，民進黨團聯合質詢時，議員陳致中認為巿長韓國瑜二備金使用太多，其中只有1成拿來防疫、紓困，「汛期、颱風期來臨要怎麼辦？」當場要求韓國瑜道歉。但高市新聞局長鄭照新下午在臉書貼文強調，市長第二預備金花費1.84億，就是拿來治水、清疏，議員的質詢證明高市府超前防汛，「然後這位議員還說市長要道歉？」

陳致中質詢時指出，今年才過3分之1，但市長多達4億元的二備金已經用了8成，竟然只有1成用來做防疫、紓困，這個是不及格的，後面如果遇到颱風、汛期來怎麼辦？他認為，韓國瑜應該道歉，救命錢可以這樣亂花嗎？

不過，高市新聞局長下午在臉書貼文，列出市長二備金目前已核准動支3.07億，其中1.84億是治水清疏路平緊急支出，0.62億為先預支，等墊付案審議通過就歸還，0.2億防疫紓困用途，0.17億是員警執法及治安所需，0.08億為工程施作中不可預期的變更設計及屢約爭議。

「滿頭問號！」鄭照新說，目前動用的二備金，多數就是拿來治水、清疏的，很多項目就是在「這位議員」選區裡面，議員的質詢反而證明了高雄市政府在汛期來臨前超前防汛，然後「這位議員」說市長要道歉？「WC（WeCare高雄）還傻傻做圖卡跟風？」

他也重提先前與4名罷免領導人對賭，要求對方拿出市長妻子李佳芬介入指導反罷韓的證據，「WeLiar第3天了還是不敢回應造謠道歉的約定！」

(中時 )