有關案437發病及檢驗過程，中央流行疫情指揮中心提及該案在4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水等症狀，經檢驗後初步結果為弱陽性，已在4月30日收治負壓隔離病房。然而，對於案437的確診時間差，在記者會上也衍生出「為何已測出弱陽性卻未宣布確診？」的疑問。

對此流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「在實驗室可以常常看到，檢驗結果是在臨界值之間，因為不夠確定，所以還會再次檢驗」。針對案437莊人祥則指出，「當時30號知道結果後就收治住院，覺得可疑進一步的採檢後今日才確診」。

疫情指揮官陳時中也指出，「檢測結果並不是非黑即白，很多時候需經專業判斷」，如檢驗時出現敏感性不足的狀況，就更需要判斷。陳時中表示當今RT-PCR已是公認較為準確的，若有疑問就會需要再採，如果確診與否仍在灰色地帶時，會先將個案隔離。

(中時 )