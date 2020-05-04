一年一度溫馨母親節即將到來，為了慰勞媽媽們一年來為家庭辛苦奉獻，小米台灣精選品牌超人氣商品，推出「小米母親節」活動！自5月6日至5月10日止，一連5天多項商品享直降優惠；此外小米之家台北行天宮店於5月6日新裝上路，店內打造「小米智慧家庭玻璃屋」，串連多款小米智慧家庭最新產品與熱門商品，展示智慧生活的無限可能，線下門市體驗持續優化。

一年一度母親節到來，寵愛媽媽幫她換支新手機，正是時候。自5月6日至5月10日「小米母親節」活動期間，中階6400萬四鏡頭的Redmi Note 8 Pro全系列直降600元，6GB+64GB優惠價新台幣5,999元、6GB+128GB優惠價6,999元。另外，購買超值入門機Redmi Note 8T的4GB+64GB，售價新台幣5,299元，即可獲贈小米商城mi.com新台幣500元現金券乙張。

維護家中各個角落的環境整潔，是媽媽們母親最大的煩惱之一！小米體貼全天下母親的辛勞，嚴選各項掃除產品，提供媽媽既智慧又便利打掃新提案，即使躺在沙發上看電視，只要透過小米AI音箱就能輕鬆聲控米家掃拖機器人 1C與小米空氣淨化器 3，讓地板一塵不染、家裡又清新。「小米母親節」活動期間，米家掃拖機器人 1C直降$200元，優惠價新台幣$6,395元；小米空氣淨化器 3直降$100元，優惠價新台幣$4,395元；小米AI音箱直降$200元，優惠價新台幣$1,295元；此外，掃拖旗艦「米家掃拖機器人」新品配件更於5月正式推出，包含邊刷、單拖專用水箱、濾網等專屬配件，為家中「米家掃拖機器人」再升級。

因疫情影響許多愛好運動的民眾，紛紛從室內健身房轉移至戶外運動。對此，小米手環4具備辨識運動軌跡功能，支援戶外跑、室內跑、鍛煉、游泳、戶外騎車、健走等6種運動模式，讓用戶在從上至爬山下至海邊的戶外運動時，更掌握自己的運動表現與狀況；此外，運動時搭配小米藍牙耳機 AirDots 超值版，隨者音樂的節奏律動，讓運動不再無聊，輕鬆養成規律的運動習慣、增強免疫力。自5月6日至5月10日「小米母親節」活動期間，購買小米藍牙耳機 AirDots 超值版直降$200元，優惠價新台幣$345元，享近63折超特價；小米手環4直降$100元，優惠價新台幣$765元再贈市值$95元專屬腕帶。

為慶祝小米之家台北行天宮店全新改造，除小米母親節活動優惠以外，將於5月6日至10日期間推出多項單店獨享優惠，其中旗艦級掃拖「米家掃拖機器人」直降$400元，優惠價新台幣$8,595元；米家手持無線吸塵器Lite直降200元，優惠價新台幣$4,795元；米家空氣淨化器Pro直降$300元，優惠價新台幣$6,595元等超值優惠，更享單筆消費滿新台幣10,000元，即獲小米商城mi.com新台幣500元現金券乙張。

此外，小米持續強化線下門市體驗，提供舒適、多功能的購物空間，小米之家台北行天宮店於5月6日新裝上路，在店內打造專屬的「小米智慧家庭玻璃屋」，串連多款小米智慧家庭最新產品與熱門商品，展示智慧生活的無限可能。未來將陸續規劃定期導覽、預約專人體驗、免費教學課程等多元活動，讓用戶在購買前能實際體驗智慧家庭的未來、探索不同應用場景的變化及打造個人化的智慧新生活。

(科技)