市議員李天生建議撤回市府提案。（陳世宗攝）

市議員賴佳微說，市府遇到募款問題，就把案子重新送回議會，讓議員們重新決定，這完全是錯誤的做法。（陳世宗攝）

歷經3任市長至今僅有基座、無媽祖神像的「大安媽祖文化園區-媽祖雕像及周邊景觀工程」，台中市政府提案編列預算興建媽祖雕像送議會審議，4日引起藍、綠議員交鋒！市長盧秀燕指出，建設尚未完成，市府須依法完成，藉此加速推動海線風景區廊帶串連，帶動地方觀光經濟發展。

大安港媽祖文化園區「有基座沒有雕像」問題，市府行文議會請求同意編列預算興建媽祖雕像。市議員李天生、賴佳微、陳淑華、陳世凱說，市議會曾經決議不得動用公務預算興建媽祖雕像，要求採用民間募款進行；到底是興建神像、還是雕像，恐將引發宗教爭議建議撤回市府提案。

李榮鴻指出，胡志強任內決定園區，林佳龍時又追加預算3億元，讓媽祖坐鎮園區，換盧秀燕市長時更要執行；目前園區內沒有雕像，林佳龍時就決定要由市府編列預算興建，當時大家都沒有反對，只是未編預算；卻因林落選未做，既然民間募不到款就應編預算。

超黨派市議員朱元宏認為，大安港媽祖文化園區應更名為「大安國際藝文休閒娛樂生態園區」，將媽祖文化、來台宣教士事蹟、平埔族文物及民國百年史事蹟納入，以符合憲法宗教平等及中立性原則，兼顧海線藍帶文化觀光的經濟需求，共創城市多贏局面。

盧秀燕表示，大安港媽祖文化園區建設未完成，任內就是將未完成的建設完成，市府立場就和東豐快、捷運、大智路打通工程一樣，未完成建設盤點要依法完成，前議會決議要公務人員去募款，但要公務人員募款角色有問題，且民間會有壓力。 會中決議11日由觀光旅遊局先專案報告，15日第7次大會時再討論。

(中時 )