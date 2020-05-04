新竹縣市隨著科學園區發展邁入第40年，長久以來，縣市民眾最希望縣市首長解決的始終都是改善交通問題。縣長楊文科4日指出，園區交通不是縣市政府單方面能解決，竹科管理局也要負起責任，不能置身事外。

「民眾的聲音我都聽到了！」楊文科說，園區產業發展帶來就業機會，相對造成每天上下班尖峰時段塞車問題，這個牽涉頭前溪兩岸的交通要如何解決，更關係新竹縣未未30年的發展榮景。

楊文科說，為打通交通任督二脈，縣府提出「十大交通」建設，如新闢省台一線替代道路、經國橋做匝道到興隆路、自強南路接台68及爭取台68銜接國道1和國道3等，這些基礎建設都可分流園區車潮，減少尖峰時段塞車。

其次是「智慧交通」 ，目前在經國橋廊帶採取控制號誌等方式，調查上班尖峰時段，自強南路上經國橋經竹市慈雲路到園區，從15分鐘縮短為10分鐘，下班則從11分鐘減為7分鐘。但對竹科上班族而言，似乎不是很有感。

竹科出身的楊文科不諱言，園區今年邁入第40年，長久以來造成的交通問題，民眾都把予頭指向縣市政府要解決，讓縣市首長背負責任，好像都不關園區的事，實際上竹科管理局也要負很大責任，不能一直置身事外！

楊文科指縣市政府除做智慧交通和調撥車道外，實際上堵車問題是從園區內道路回堵到慈雲路到經國橋，建議科管局也應該要做相關調節措施，如利用閒置空間做停車，從內部開始去化進園區的車流。

楊文科認為，園區交通不是縣、市政府單方面的問題，應該恢復以往園區和縣市政府的高峰會，三方共同研商解快，才是治本之道。

(中時 )