「破壞王」臉書粉絲專頁指出，黨團質詢是藍綠共識喔，時力想黨團質詢，2022就請民進黨多幫忙一些空間阿。 （取自臉書）

高雄巿議會4日舉行臨時會，高雄巿長韓國瑜將到議事廳針對新冠肺炎疫情應變做報告，此次臨時會在報告後，將由各黨團質詢30分鐘。

高雄巿議會4日舉行臨時會，韓國瑜將到議事廳針對新冠肺炎疫情應變做報告，此次臨時會在報告後，將由各黨團質詢30分鐘，總計為90分鐘，依順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，預計會議將在中午左右結束。

而民進黨邱俊憲、李喬如多位議員與時代力量議員，均要求副議長陸淑美，開放10-15分鐘的個人質詢，並且比照上次臨時會進行三天會議。但經表決後，民進黨因人數不足，而未通過。

不過，後來經過表決，又允許時代力量議員利用無黨團結聯盟剩下的幾分鐘時間質詢韓國瑜，但是只給3分鐘，因此當黃捷好不容易問完問題，陸淑美就以時間到為由，結束韓國瑜的答詢。

最後黃捷是借用無黨團聯盟剩下3分鐘的時間，才得以和韓國瑜也「遭遇戰」。不過，當黃捷問完問題，副議長陸淑美就以時間到為由，結束韓國瑜的答詢，並要韓市長以書面方式回覆給質詢的議員。

親藍的臉書粉專笑稱，黨團質詢是藍綠共識喔，時力想黨團質詢，2022就請民進黨多幫忙一些空間阿！

(中時電子報)