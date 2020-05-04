刺死鐵路警察李承翰一審被判無罪的鄭姓男子，經嘉義地院4日重裁令24小時100萬具保，但因家屬表示無力交保，辯護律師也表明無意上訴，地院下午火速將嘉義地檢署的上訴卷證及羈押中的鄭嫌移審後，台南高分院已收案並發交法官閱卷中。據查，鄭嫌被裁定羈押的可能性相當高。

鄭嫌被嘉義地院判處無罪並諭令50萬元交保後，嘉檢2度提抗告，台南高分院均撤銷一審裁定。嘉義地院今天上午最新裁定令鄭嫌24小時內100萬元交保，否則具保失效將繼續羈押。此一裁定上午先送達嘉檢後，另以專車於10時40分送達被告，經被告辯護人轉達被告及其家人均表示無能力以100萬元具保，嘉義地院並未等待24小時交保時限屆滿，即於下午將此一燙手山芋依上訴程序將卷證及被告移送台南高分院審理。

目前台南高分院已收案，並發交法官閱卷、開庭審理後，再決定是否續押鄭嫌。據了解，二審裁定續押的可能性相當高。

(中時 )