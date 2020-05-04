國內新冠肺炎疫情趨緩，帶動新竹零售業買氣，新竹遠東巨城購物中心人潮回流及業績表現亮眼，五一勞動節當天業績較去年同期成長36%，今年三天連假更較去年有五成的成長，包括美妝香氛、流行服飾、3C家電表現亮眼之外，美食街及主題餐廳用餐人潮同樣明顯增加。

Big City遠東巨城購物中心配合中央防疫政策持續加強防疫措施滴水不漏，4月底改裝新櫃陸續開出已吸引不少消費者關注嘗鮮，加上連日無本土病例的好消息，五一勞動節3天連假可觀的人潮亦帶動買氣，搭配母親節加碼推出的超值活動，整體業績較去年同期成長約5成。

遠東巨城母親節活動即日起至5/10(日)流行服飾7折、精選鞋類配件5折起，美妝保養系列商品，各櫃品牌推出巨城獨家商品大打滿額贈，換季保濕、美顏緊緻、頭皮秀髮護理等搭配組合一應俱全最低下殺3折起；SABON推出保養、沐浴、香氛組及明星商品自由配，滿額再贈沐浴保養旅行組，系彩妝品牌ETUDE及innisfree更祭出全台獨家首賣商品。

即日起至5/10(日)指定樓層專櫃單筆消費2,000送100元抵用券；於遠東巨城購物中心全館消費累計達指定門檻，還有機會兌換鹿窯菇事禮盒、威秀電影票、巨城主題餐廳抵用券、SABON香氛組等滿額好禮，巨城VIP還可獨享單日全館累積消費20,000送500元抵用券，使用HAPPY GO PAY消費還享點數最高19倍送。

Big City遠東巨城購物中心表示，持續進行各項改裝調整計劃，近期陸續有桃竹苗獨家的「星野肉肉鍋」、來自日本大阪的「壽司郎」，以及全台獨家泰式麻辣鍋「辛麻泰」、韓式燒肉「姜滿堂」等獨家話題新櫃開幕，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓更多餐飲輕食與婦嬰品牌全新登場，還有精選熱門商品的「Big City線上商城」即將上線。

(工商 )