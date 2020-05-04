雖然外界預估疫情可望6月底趨緩，然而商總理事長賴正鎰直言，疫情下企業的財務壓力爆點在5月，因疫而歇業、關閉的旅遊、飯店等相關行業還會持續發生，台南大億不會是最後一家，「還會有！服務業的『嘉玲』還沒有現身的跡象。」因此呼籲政府的紓困不但要及時還要到位。

為瞭解受疫情衝擊的真實狀況，商總定時調查會員廠商的營運實情，賴正鎰指出，3月服務業整體營業損失超過80％，4月又比3月慘，很多業者的營收是零，5月會是財務壓力的爆點，撐不過，就會歇業、關門。

台南大億因撐不住疫情歇業，賴正鎰依據商總調查會員實際營運情況預估，未來還會有歇業、倒閉的家數，不會放緩。他說，疫情放緩，企業的經營困境並不會因此放緩，反而是挑戰的開始。

況且，他說，在疫苗沒有出來前，疫情都不會真正結束，也就不會完全回復生活正軌，就不會消除消費者的心理陰影，旅遊餐飲相關行業近來買氣看似不錯，也只是因為幾天來的「零確診」讓民眾放鬆。

但是，賴正鎰說，敦睦艦再次出現確診，又有境外移入確診案，國門又不可能完全關閉，服務業要U型反轉，還早，未來還會有歇業、關閉的家數，政府的紓困真的要及時且到位，否則歇業、倒閉與失業的數字只會往上攀升，對服務業來講，「嘉玲」還沒有現身的跡象。

(工商 )