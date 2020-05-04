櫃買中心今（4）日表示，對博謙生技公司（6713）違反資訊申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，博謙生技公司與客戶簽訂產品授權合約未依國際財務報導準則規定認列營收，致反覆公告營業額後復又全數調減，且金額重大，核有申報之資訊有重大錯漏之情事，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣5萬元之違約金。

(工商 )