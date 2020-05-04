博謙生技違反資訊申報規定遭處違約金5萬元 16:312020/05/04 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（4）日表示，對博謙生技公司（6713）違反資訊申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，博謙生技公司與客戶簽訂產品授權合約未依國際財務報導準則規定認列營收，致反覆公告營業額後復又全數調減，且金額重大，核有申報之資訊有重大錯漏之情事，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣5萬元之違約金。 (工商 ) #博謙生技 #申報 #櫃買中心 #違約金 #準則 也許您會感興趣 推薦閱讀 前進櫃買市場說明會 5月4日登場 04:102020/04/30 證券．權證 「櫃買市場業績發表會」5月盛大登場 10:242020/04/30 財經 櫃買與日盛證5/5合辦線上投資人講座 15:002020/04/30 財經 穎崴科技違反重訊申報遭處違約金1萬元 16:542020/04/30 財經 中信中國美元IG債ETF自5/4終止買賣 17:322020/04/30 財經 所得稅申報第一天 申報等候區設社交距離 12:212020/05/01 生活 網路申報 超商可印綜所稅查詢碼 04:102020/05/02 社會新聞 櫃買、日盛證攜手 辦線上投資人講座 04:102020/05/04 證券．權證 公司治理評鑑 13家連六屆前5％ 04:102020/05/04 證券．權證 櫃買、勤業眾信今合辦「前進櫃買市場」線上說明會 13:432020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 疫情越挫越勇！高通、聯發科激戰 台積電5G爽拿肥單 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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