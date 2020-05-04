近期西非迦納（Ghana）的「黑人抬棺舞」影片在網路上爆紅，許多網友將其製作成惡趣味迷因。但有美國的醫護人員將寫有「COVID-19」的屍袋扛在肩上，配合節奏感強烈的音樂模仿跳起「抬棺舞」，還將影片上傳到抖音（TikTok），引來網友們憤怒肉搜護理人員的真實身分。

網友們紛紛跟風Kuso「黑人抬棺舞」，國外一名護理師在抖音上傳一段影片，畫面中有4名身穿藍衣服的醫護人員將寫著「COVID-19」的屍袋扛在肩膀上，袋中還包裹著一具人型軀體，4人配合著節奏明快的音樂挑起時下流行的抬棺舞，隨後該影片疑似因遭到網友抨擊被下架，，發佈者的抖音帳號也跟著刪除，然而影片早已被轉發到推特，網友看到後紛紛撻伐「無聊當有趣，噁心透頂」、「這簡直是在對病患、死者和其家屬賞耳光」、「這是我看過最噁心的跟風影片，他們難道沒有別的事情可以做了嗎」。

有網友憤怒肉搜出抖音帳號的真實身份，疑似是美國波多黎各Ashford Presbyterian醫院的一名護理師。（圖／翻攝自推特）

西非迦納跳抬棺舞的殯葬人員。（圖／翻攝自Youtube）

雖然這幾名醫護人員全身包緊緊，無法辨認出真實身分，但有網友根據抖音帳號「joedmarielaboydes」，肉搜出疑似發文者的護理人員，與美國波多黎各Ashford Presbyterian醫院的一名護理師同名。影片雖引來大眾撻伐，但仍有人幫忙緩頰「上面寫COVID，可能是希望病毒死絕的意思」、「可能是一個模特，只是想表明他們擊敗了COVID-19」。

「黑人抬棺舞」是源於西非迦納的一場葬禮儀式，殯葬人員會一路以跳舞方式前進，搭配節奏感明快的音樂送別親人，這是當地的一種獨特死亡文化。他們相信死亡不是終結，而是前往祖先世界的一段過程，許多顧客希望親人去見上帝的路途中，能有歡樂和舞蹈相伴。發起人班傑明（Benjamin）表示，這項服務不但能活躍葬禮現場的氣氛，還能解決迦納年輕人的就業問題。如今影片在網路上爆紅，相關的惡搞迷因影片也紛紛冒出頭。

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(中時電子報)