被動元件廠—國巨(2327)及禾伸堂(3026)公布第1季財報，其中國巨第1季稅後盈餘為23.5億元，季增163.1%，年減9.27%，單季每股盈餘為5.51元；禾伸堂第1季稅後盈餘為3.06億元，年成長12%，單季每股盈餘為1.94元。

國巨第1季合併營收為100.23億元，較上一季增加0.1%，但較去年同期減少12%，單季合併毛利率為40.3%，較上季增加6.8個百分點，但較去年同期減少4.5個百分點，營業利益為25.62億元，營業利益率達25.6%，較上季增加8.8個百分點，但較去年同期減少0.5個百分點；非營業項目收入為3.09億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換收益3.47億元、權益法認列轉投資收益0.37億元、利息淨收入0.64億元及其他淨損失1.39億元，歸屬於母公司稅後盈餘為23.5億元，較上季大幅增加163.1%，年減9.27%，單季每股盈餘為5.51元。

國巨表示，公司營運及客戶訂單出貨狀況正常，大陸廠區的復工亦逐步改善，並持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，期能逐漸滿足客戶的訂單需求，然因全球的疫情仍嚴峻且不確定性高，公司將審慎應對業績及營運展望。

國巨公司與美國基美(KEMET)的合併案，日前已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准，本次交易在雙方各項準備作業完善後，預計將可提前於2020年第3季完成收購。

禾伸堂第1季合併營收約31.66億元，營業毛利7.49億元，合併毛利率23.7%，營業淨利3.76億元，稅前盈餘3.56億元，稅後盈餘2.76億元，年增8%；歸屬母公司淨利為3.06億元，年增12%，單季每股盈餘為1.94元。

就各產品別來看，被動元件約占43%，主動元件約占25%，系統模組約占20%，其他約占12%。

禾伸堂表示，第2季被動元件訂單能見度高，但是部分代理產品受疫情影響，需求不確定性高，公司將謹慎觀察市場發展，擴大利基型產品研發，適當調整產品組合，維持公司營運成長動能。

(時報資訊)