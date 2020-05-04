三信商銀日前傳出疑遭他人以非本人帳戶繳納貸款事件，財金公司表示，此案為三信商銀電腦系統異常個案，該行已即刻完成內部電腦程式修正，其他金融機構並無類似情事，公司已通函提醒金融機構檢視相關作業，以確實符合法令及相關規範，確保消費者權益。

財金公司表示，公司為提供跨行訊息轉接服務平台，並未受理民眾業務。在接獲媒體反應上述事件後，除立即向三信商銀進行瞭解外，並提醒該行應即刻依銀行公會全國性繳費業務活期性帳戶非約定繳費作業相關規定改善。

財金公司指出，全國性繳費ID+Account繳納貸款機制，要求轉出行及轉入行均應檢核客戶輸入的身分證號與繳款轉出帳戶、以及貸款戶帳戶是否為同一人，以確保本人帳戶限繳本人帳單。

同時，民眾提出疑義時，若參加金融機構不能立即查明，帳務代理行應於接獲書面通知的翌日起4個工作日內，負責退還該參加單位客戶交易扣款金額、以及自扣款日起至返還日止按該扣款帳戶利率計算的利息，以保障民眾權益。

財金公司表示，此案為三信商銀電腦系統異常個案，該行已依據全國性繳費業務規範，在今（4）日將「款項及扣款日至返還日按帳戶利率計算的利息」撥入消費者帳戶，以保全民眾權益，其他金融機構則無類似情事。

三信商銀總經理邱榮賢表示，該行已即刻完成內部電腦程式修正，阻絕類似案件發生，並依規定先將疑似案件款項，以及扣款日至返還日按帳戶利率計算的利息，均撥入消費者帳戶，以保障民眾權益，並著手收集相關資訊，擬將不法函送檢調偵辦中。

(時報資訊)