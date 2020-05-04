週一歐市盤中，剛剛金價上衝突破1705美元，全球疫情還遠未結束，但一些較為積極的信息確實影響了黃金的表現。同時美元指數有所走高，制約了黃金吸引力，但金價長期依舊被看好，但短期仍有壓。

儘管市場避險情緒升溫，但是金價沒有獲得資金青睞：從技術面來看，上週五的探低反彈，似乎並未令金價擺脫階段性見頂的風險。

上週五，美國大型科技公司財報令人失望，經濟數據悲觀，再加上美國總統特朗普威脅要針對病毒疫情採取報復行動。「股神」巴菲特一季度巨虧，且清倉了美國四大航空股。這無疑都引發了避險情緒升溫。

CNBC報導稱，市場遭遇拋售的背後，在於交易員平衡重啟經濟活動，同時，中美之間的緊張局勢也在醞釀之中。

CNBC在文中表示，在新冠病毒迫使全球經濟活動幾乎停止後，美國各州允許非必要的企業重新營業，並放鬆了國內訂單，以努力恢復經濟。然而，世界衛生組織的數據顯示，上週四至週五這24小時是美國死亡人數最多的一天。

「未來2-4周對於經濟危機和健康危機都至關重要，」Chaikin Analytics執行長Marc Chaikin表示。他說:「股市面臨的最大風險是美國經濟過早地重新開放。如果新冠肺炎確診病例的上升曲線再次出現，經濟再次陷入停滯，對股市的損害將是巨大的。」

作為全球基準股指的領頭羊-標普500指數在上週五呈現過去一個月以來的最大單日跌幅，提振了市場對這一全球儲備貨幣的避險需求。

(中時電子報)