新北市汐止區陳姓男子今年2月因不滿阿嬤叨唸，竟持家中的水果刀連砍10數刀，直到阿嬤躺在地上一動也不動，他又跑到路上狹持路人，被趕來的員警依精神衛生法強制送醫，不料，姊姊開車載他開庭，他又恐嚇「一定讓你們死」，檢察官依殺直系血親尊親屬未遂罪、傷害、違反保護令等罪提起公訴。

44歲陳男今年2月1日早上5點多，因阿嬤起床後不斷碎碎唸，他萌生要帶全家一起死的念頭，竟然拿廚房的水果刀，刺向阿嬤的頸部、胸部、四肢等處，導致年事已高的阿嬤小腿撕裂傷、肌腱斷裂、左胸胸壁和腹部穿刺傷、右大拇指、中指、無名指、左上臂、左顏面撕裂傷等，姊姊聽聞阿嬤喊叫，立刻跑出房間阻止，用手捉住陳男的手臂，也被咬傷，直到阿嬤躺在地上，陳男誤以為已經死亡才逃離現場，阿嬤經緊急送醫，得以倖免於難。

陳跑到街上試圖要攻擊路人，被其他路人制服通知警察到場，立即將人送醫強制治療，法院也開出保護令，限制陳不得對阿嬤、姊姊有任何騷擾，但3月中，姊姊駕車載他到地檢署開庭，路上又恐嚇姊姊「我會繼續殺人，阿嬤跟你沒死，我一定會讓你們死。」

檢察官依家防中心的訪視報告，陳男有激烈情緒要殺害阿嬤、姊姊，認定陳男涉犯殺人未遂、傷害、妨害自由以及違反保護令等罪，依法提起公訴。

(中時 )