川普政府近幾周加大對北京當局嚴詞抨擊，尤其以美國總統川普上周四揚言對大陸加徵關稅，似乎是藉此報復大陸，並轉移美國新冠肺炎疫情擴散並嚴重衝擊經濟的焦點。據外媒最新消息指出，川普政府將全球供應鏈移出大陸的行動已經達到火力全開(turbocharging)的程度。

據路透報導，全球經濟遭到疫情劇烈衝擊，美國確診、死亡人數也不斷飆升，美國Q1 GDP成長率萎縮4.8%，創下2008年金融危機以來最慘紀錄，一名資深官員透露，白宮決定研擬一份全面推動供應鏈撤出大陸的計畫，即便將生產線轉移至其他與美國較為友好的國家或地區也在所不惜。

主管主管經濟增長，能源和環境的次國務卿Keith Krach表示，美國在過去幾年開始減少供應鏈的依賴，目前則是已經達到火力全開(turbocharging)的程度。該名資深官員表示，一場完美風暴來襲，讓大家看清與大陸做生意所隱藏的風險，先前從大陸市場賺來好幾桶金，都在這次疫情陷入停工、經濟重創後全部吐回。

目前美國仍對大陸3,700億美元進口商品加徵25%關稅，這已經讓美企叫苦連天，但這不代表川普就會縮手，至於如何加強對於北京當局的報復行動，報導提到，這些選項包括對大陸官員或企業制裁，以及台美關係更加密切等。但據傳白宮已經決定移出供應鏈的相關措施。

報導提到，川普政府正在推動一項名為「經濟共榮網絡」(Economic Prosperity Network)的計畫，將納入相同標準的企業與民間團體，內容涵蓋各領域。

川普也在周四參加福斯新聞的活動時提到，關稅是最好的協商工具，但先前的美國總統卻都不使用，北京當局之所以願意簽署陸美第一階段經貿協議，就是拜關稅所賜。川普指出，這份協議在疫情爆發前簽署，所以要看陸方實際行動而定，但也強調陸方已經占了很大便宜，大陸必須大量採購美國商品，否則川普政府就會終止協議，讓陸美貿易戰重燃。

(中時電子報)