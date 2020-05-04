殺警案引發各界對精神障礙被告強制就醫的疑慮，法務部長蔡清祥4日表示，法務部檢察司已擬提出《刑法》第87條第3項修正案，將目前為期5年的監護(強制就醫)處分，修改為不限於5年，只要檢察官認為被告有再犯、危害安全之虞，即可向法院聲請延長。

另針對籌建司法精神病院一事，蔡清祥表示，他上周六已與衛福部長陳時中接觸溝通，雙方都有共識要同克服困難，早日完成司法精神病院的設置，初步計畫由衛福部提供醫療專業，法務部則負責安全戒護。

至於安全戒護的人力，是由現有監所人力提供、或由監所代訓、或是聘請保全處理，目前都尚未決定。

他說，未來司法精神病院將不只收容在監的精障者，包括出現精神症狀有需要接受治療者、或是在司法偵審過程中，有需要精神醫療協助者，或是服刑完畢仍有進一步醫療診治者，都可以安置。

蔡清祥說，目前全國在監的精障者，共有2633人，其中病症已嚴重到住院者有106人，男性86人在台中監獄培德醫院住院治療，另女性20人則在桃園女監病舍住院治療。

另蔡清祥澄清他日前對殺警案的評論，是對於殺警的行為而言，因為殺警行為天地不容，國人無法原諒，他是引述檢方將上訴的說法，他沒有批評法院判決，並沒有要干預司法之虞。

(中時 )